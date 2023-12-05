Запущен марафон заданий конкурса "Это у нас семейное"

Продолжается дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участникам доступны уже 10 заданий для выполнения, а 4 декабря запущен Марафон заданий.

В продолжение марафона каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры.

Также свои призы для участников подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса. Параллельно дистанционному этапу конкурса продолжается и регистрация участников, которая продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут участвовать команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений (например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи).

Напомним, о старте конкурса "Это у нас семейное" в День знаний объявил президент РФ Владимир Владимирович Путин. Предложение о проведении подобного конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области в апреле прошлого года на третьем очном заседании Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", председательствует в котором глава государства.

Обращаясь к президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.

Запущенный в рамках конкурса марафон заданий позволит конкурсантам получать не только баллы за участие в дистанционном этапе проекта "Это у нас семейное", но и дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Марафон начнется с задания "Добро и благодарность", приуроченного к Дню добровольца (волонтера) 5 декабря. До 10 декабря включительно участники, выполнившие задания этого направления и загрузившие отчет согласно требованиям, станут обладателями приятных подарков за добрые дела. Время с 11 по 17 декабря участникам предлагается посвятить выполнению конкурсного испытания "Готовим вместе", а с 18 по 24 декабря - "Песня трех поколений". Марафон заданий продлится до окончания дистанционного этапа. Следить за ним можно в социальных сетях проекта.

Также участников ждут подарки от членов Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное". За выполнение задания "Званый ужин" певец, предприниматель, музыкант, солист и лидер группы "Руки Вверх" Сергей Жуков пригласит одну из семейных команд на ужин домой в семью Жуковых. За успешное исполнение "Песни трех поколений" участники смогут посетить студию звукозаписи Black Star и даже поработать с музыкальными продюсерами лейбла, выпустив свою песню на музыкальных площадках.

Такую возможность предоставит продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc. Павел Курьянов. Певец, продюсер, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов подарит участникам персональное занятие по музыке, а именно эксклюзивный фортепианный урок-концерт. Саксофонист, президент Авторского совета Российского авторского общества, народный артист Российской Федерации Игорь Бутман выберет обладателя сувенирной продукции фестивалей Фонда Игоря Бутмана и книг "Джаз 100: столетие российской джазовой сцены 1922-2022", а несколько счастливчиков смогут попасть на концерт с участием известного саксофониста.

Партнеры проекта "Это у нас семейное" тоже подготовили приятные призы для участников самого народного конкурса. Те семейные команды, которые успешно справятся с выполнением задания "Мультсемья", разработанного киностудией "Союзмультфильм", получат возможность посетить развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" в Москве и Казани. А участники, которые покажут лучшие результаты при выполнении задания "Изобретатели", получат специальные призы от Госкорпорации "Росатом" - запоминающиеся экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в Мурманске.

"В любом из заданий конкурса "Это у нас семейное" каждый член семьи, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. А впереди у участников - еще больше увлекательных конкурсных испытаний, в том числе приуроченных к ближайшим новогодним праздникам. Семейные команды, показавшие лучшие результаты на дистанционном этапе, поборются за главные призы конкурса - 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Да и сам дистанционный этап - это увлекательный процесс с интересными событиями и подарками от платформы "Россия - страна возможностей", наших партнеров и друзей. До 18 декабря конкурсанты должны заполнить анкету всех членов команды, загрузить видеовизитку и присоединиться к объединяющему всю семью приключению", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф на данный момент участникам доступны для выполнения 10 задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья".

Семейные команды сами решают, какие задания будут выполнять. Можно выполнить абсолютно все или сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Главное условие заданий - их выполнение всеми членами семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их необходимо подключать к выполнению испытаний онлайн. Задания позволят семьям вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню трех поколений и сделать добрые дела.

С момента запуска самого народного конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" к участию в нем присоединилось свыше 550 тысяч человек из более чем 96 тысяч семейных команд. К выполнению заданий приступили семейные команды из 89 регионов России.

Рекордсменами по количеству участников, приступивших к выполнению заданий, на данный момент являются ПФО (более 27%), ЦФО (более 26%), СФО (11%), УФО (почти 10%), ЮФО вместе с новыми регионами (9 %). Рейтинг субъектов России по количеству семейных команд, приступивших к выполнению заданий, возглавляют Москва, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Нижегородская область.