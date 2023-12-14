Открыты новые задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное"

Участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись два новых задания дистанционного этапа: "Новый год" и "Первая помощь". Выполнение конкурсных испытаний доступно до окончания дистанционного этапа 15 января 2024 года.

Регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" завершится 18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф. С момента запуска конкурса "Это у нас семейное" для участия в нем зарегистрировалось более 550 тысяч человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд.

В преддверии новогодних каникул запущены новые задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное": "Новый год" и "Первая помощь".

Новогодние задания помогут в создании праздничной атмосферы в доме. В конкурсных испытаниях этого направления ("Новогоднее настроение", "Новогодние традиции", "Новогодний огонек") участникам предлагается поделиться традициями и ритуалами семьи, связанными с новогодними праздниками, украсить квартиру или дом, устроить семейный концерт.

Задания направления "Первая помощь" ("Помоги другому", "Спасатели") помогут семейным командам больше узнать о том, как действовать в экстренных и чрезвычайных ситуациях, например, в случае инфаркта или инсульта.

Перед тем как приступить к заданию "Помоги другому", участникам предлагается всей семейной командой посмотреть обучающий ролик от экспертов Сеченовского Университета Минздрава России: врача анестезиолога-реаниматолога, ассистента кафедры анестезиологии и реаниматологии Никиты Терешина и руководителя симуляционного центра для иностранных обучающихся Института электронного медицинского образования, доцента кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Лады Старостиной.

Специалисты расскажут о том, как оказать первую помощь человеку. Затем участникам потребуется повторить все приемы и записать это на видео, а в задании "Спасатели" - записать свое обучающее видео об оказании первой помощи или о поведении в чрезвычайных ситуациях, например, как помочь при переломе или что делать, если заблудился в лесу.

"Почти у каждой семьи есть свои ритуалы, связанные с самым семейным праздником в году. Может быть, есть особенный способ приготовления оливье, традиция провожать старый год или встречать новый вместе с родственниками по видеосвязи… Мы уверены, что у каждой семьи, участвующей в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей", есть чем поделиться. Также мы понимаем, насколько важно знать, как действовать в случае экстренных ситуаций. Поэтому мы запустили задания, направленные на изучение основ первой помощи. В их составлении нам помогли коллеги из Сеченовского университета Минздрава России", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны и другие задания: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья". Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными. Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды.

4 декабря для участников был запущен марафон заданий. В течение марафона, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам каждую неделю предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для семейных команд подготовили партнеры и члены наблюдательного совета конкурса.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное".

Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.