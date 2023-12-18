Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

В понедельник, 18 декабря, был задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Данную информацию Волга Ньюс подтвердили несколько источников в правоохранительных органах.

Собеседники не раскрывают подробностей, ссылаясь на то, что задержание проводилось сотрудниками СК и ФСБ из Москвы.

Между тем телеграм-канал Baza сообщает, что по предварительным данным Бойко подозревают в том, что "он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности". По данным "Базы", речь может идти о десятках миллионов рублей.

Олег Бойко родился в 1966 г. в Симферополе. В ГУ МЧС России по Самарской области он начал работать в 2004 г. с должности начальника инженерной службы управления по Самаре. А 14 марта 2014 г. Олег Бойко возглавил региональное ведомство. 11 июня 2016 г. ему присвоили специальное звание генерал-майор внутренней службы. В сентябре 2019 г. наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также Бойко имеет ведомственные награды.