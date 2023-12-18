16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко Полицейского из Самарской области поймали на фальсификации доказательств Экс-мэра Жигулевска объявили в розыск В Жигулевске мужчина в течение месяца воровал из магазина продукты Рецидивистка в Сызрани украла кошелек у пенсионера

Преступления Происшествия

Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 432
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 декабря, был задержан глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Данную информацию Волга Ньюс подтвердили несколько источников в правоохранительных органах.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Собеседники не раскрывают подробностей, ссылаясь на то, что задержание проводилось сотрудниками СК и ФСБ из Москвы.

Между тем телеграм-канал Baza сообщает, что по предварительным данным Бойко подозревают в том, что "он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности". По данным "Базы", речь может идти о десятках миллионов рублей.

Олег Бойко родился в 1966 г. в Симферополе. В ГУ МЧС России по Самарской области он начал работать в 2004 г. с должности начальника инженерной службы управления по Самаре. А 14 марта 2014 г. Олег Бойко возглавил региональное ведомство. 11 июня 2016 г. ему присвоили специальное звание генерал-майор внутренней службы. В сентябре 2019 г. наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также Бойко имеет ведомственные награды. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31