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Преступления Происшествия

СК РФ: на начальника ГУ МЧС по Самарской области возбуждено дело о взятках

МОСКВА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал СК РФ.

По данным следствия, Бойко получил от коммерсантов взятки на сумму свыше 25 млн руб. за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

"Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - указывается в сообщении.

Это первая официальная информация по задержанию Олега Бойко, произошедшему 18 декабря. Ранее источники в органах сообщали, что задержание провели сотрудники СК и ФСБ из Москвы.

В СМИ появлялась информация, что вместе с Бойко задержаны Ян Гущин и Елена Тютюнник - руководители группы компаний "Витязи", специализирующейся на пожарной безопасности.

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