Боксеры из Республики Куба посетили фотовыставку "Жены героев" в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Глава фонда помощи военнослужащим группировки войск "Центр" "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина рассказала участникам экскурсии о истории создания проекта. На выставке было представлено около 50 портретов женщин в мундирах супругов, которые посвятили свои жизни служению Родине.

Участники осмотрели портреты и восхитились красотой и стойкостью русских женщин.

Спортсмены прибыли в Самару для участия в международной матчевой встрече между сборными России и Кубы "Бокс на Волге".