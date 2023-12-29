Появилась предварительная версия о гибели трех человек на ул. Ново-Садовой в Самаре

Источники в силовых структурах сообщили первую предварительную версию о ЧП на ул. Ново-Садовой, где 29 декабря нашли тела трех человек.

Напомним, тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили возле дома №106л по ул. Ново-Садовой. Сообщалось, что они упали с высоты. Также в подъезде нашли тело женщины с ножевым ранением спины. Уголовное дело сотрудники СУ СКР по Самарской области возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Погибшие женщины являлись родственницами и жили в этом доме.

"По предварительным данным, мужчина убил мать своей возлюбленной ударом ножа в спину. Потом он выбросил с девятого этажа возлюбленную, а затем прыгнул с 19-го этажа сам", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Назначены необходимые экспертизы. Ведется расследование.