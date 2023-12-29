В связи со смертью троих человек на ул. Ново-Садовой в Самаре возбудили уголовное дело

По факту убийства на ул. Ново-Садовой в Самаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, тела 29-летнего мужчины и 30-летней женщины обнаружили около дома № 106л по ул. Ново-Садовой. Сообщалось, что они упали с 19 этажа. Также в подъезде обнаружили тело женщины с ножевым ранением спины. Предположительно, она является сестрой упавшей женщины.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.