В связи со смертью троих человек на ул. Ново-Садовой в Самаре возбудили уголовное дело

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По факту убийства на ул. Ново-Садовой в Самаре возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области