Мужчина и женщина погибли в Самаре при падении с 19 этажа дома

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В пятницу, 29 декабря, по предварительным данным, в 11-ом часу утра с 19-го этажа дома № 106 Л на ул. Ново-Садовой (ЖК "Бриг") в Самаре упали и погибли мужчина и женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.