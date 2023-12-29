Мужчина и женщина погибли в Самаре при падении с 19 этажа дома

В пятницу, 29 декабря, по предварительным данным, в 11-ом часу утра с 19-го этажа дома № 106 Л на ул. Ново-Садовой (ЖК "Бриг") в Самаре упали и погибли мужчина и женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.
Предположительно погибшим около 30-35 лет.
По данным другого источника, в доме также найден труп сестры женщины, погибшей при падении. Она скончалась от ножевого ранения.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!