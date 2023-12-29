16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мужчина и женщина погибли в Самаре при падении с 19 этажа дома Под Самарой рыбак провалился в промоину на Волге В Тольятти глыба льда упала на голову девушке Следователи назвали предварительную причину отравления газом семьи в Отрадном В Отрадном четыре человека погибли, отравившись угарным газом

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Мужчина и женщина погибли в Самаре при падении с 19 этажа дома

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 191
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 29 декабря, по предварительным данным, в 11-ом часу утра с 19-го этажа дома № 106 Л на ул. Ново-Садовой (ЖК "Бриг") в Самаре упали и погибли мужчина и женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.

Предположительно погибшим около 30-35 лет.

По данным другого источника, в доме также найден труп сестры женщины, погибшей при падении. Она скончалась от ножевого ранения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31