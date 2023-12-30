Две женщины из Самарской области удостоены звания "Мать-героиня"

Двум многодетным матерям Самарской области по Указу президента РФ Владимира Путина "О награждении государственными наградами Российской Федерации" от 21 декабря 2023 г. присвоены звания "Мать-героиня".

Почетное звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Звание присвоены Жанне Судаковой из Сызрани и Вере Мулялиной из Тольятти.

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова ведется комплексная работа, направленная на оказание всесторонней помощи семьям с детьми по улучшения качества их жизни и созданию комфортных условий для полноценного воспитания детей. Для поддержки семей с детьми в регионе действует 26 различных выплат и пособий, реализуются национальный проект "Демография". Финансирование данного направления в региональном бюджете ежегодно увеличивается. С 2017 года в Самарской области расходы консолидированного бюджета на меры поддержки семей с детьми увеличились более чем в 7 раз.