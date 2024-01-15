СК заканчивает следствие о страшном убийстве в центре Самары Екатерины Карась

В управлении СУ СКР по Самарской области уточнили, что близится к завершению расследование уголовного дела о громком убийстве молодой женщины в центре Самары. По версии следствия, жертву зарезали ради завладения ее авто — Toyota Land Cruiser 200. В суд уголовное дело должны направить в отношении обвиняемого мужчины.

Напомним, 3 июля 2023 г. в районе дома № 77 на ул. Водников в Самаре выбросили из машины с перерезанным горлом молодую женщину. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но это уже не удалось. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200.



Читатели телеграм-канала журналиста Волга Ньюс сообщили, что эта машина стоит во дворе на ул. Самарской. На место прибыли правоохранители. Благодаря быстрой реакции полицейских и сотрудников Следственного комитета в тот же вечер был задержан подозреваемый — уроженец Таджикистана Гиесджонзод Амирхамза. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, погибшая Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и потом перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на разных мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, а перерезал женщине горло и выбросил из машины. У Екатерины остался сын.

Екатерина была невесткой якутского миллиардера Александра Карася. Он возглавлял группу компаний "Янтарь" и сам подпал под следствие. В 2023 г. Симоновский районный суд Москвы стал рассматривать уголовное дело об организации преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили глава рухнувшего тольяттинского "Фиа-Банка" Александр Носорев, Александр Карась, Павел Атаджанов, Денис Безрученко, Михаил Колотушкин, Алексей Кудря, Оксана Кудря, Антон Седых, Андрей Скопинцев и бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников. Предполагается, что в Якутии на неразрешенных участках они добывали драгметаллы.