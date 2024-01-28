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Преступления Происшествия

Подозреваемого в избиении паралимпийской чемпионки задержали

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские установили личность и задержали 55-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на двух женщин, одна из которых является паралимпийской чемпионкой по дзюдо. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина вытаскивает из автомобиля женщину и избивает ее. В комментарии пояснялось, что у него возник конфликт автомобилисткой, управлявшей такси. Та позвонила на помощь подругу, которой и была паралимпийская спортсменка. В итоге мужчина избил ее.

Изначально по факту инцидента возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества"). Теперь к ним добавились ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия").

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