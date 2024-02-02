В Самаре парень и его девушка пойдут под суд за сбыт наркотиков

В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт свыше 2,3 кг наркотиков и легализации преступного дохода, сообщает mvdmedia.ru.
Перед судом предстанут 19-летний парень и его 20-летняя девушка.
Молодой человек был задержан весной 2023 г. на пр. Кирова. У него изъяли сверток с марихуаной и смартфон, содержавший информацию о "закладках". В дальнейшем по месту жительства парня полицейские изъяли "синтетику", а также весы и упаковочные материалы.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый действовал не один, а со своей близкой знакомой, которая и втянула его в противоправную деятельность. Молодая пара проживала вместе, когда девушка в начале прошлого года откликнулась на объявление в сети Интернет о работе в качестве закладчицы. Получив обещание от куратора о высоком заработке, она предложила заняться криминальным делом сожителю.
Подельники получали информацию о местонахождении крупных партий наркотиков, забирали их, фасовали на более мелкие части, которые затем раскладывали по городу. В качестве вознаграждения сообщники получали криптовалюту, переводили ее в российские рубли и обналичивали через банковский счет.
Многоэпизодное уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.