В Самаре парень и его девушка пойдут под суд за сбыт наркотиков

В Самаре завершено расследование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт свыше 2,3 кг наркотиков и легализации преступного дохода, сообщает mvdmedia.ru.

Перед судом предстанут 19-летний парень и его 20-летняя девушка.

Молодой человек был задержан весной 2023 г. на пр. Кирова. У него изъяли сверток с марихуаной и смартфон, содержавший информацию о "закладках". В дальнейшем по месту жительства парня полицейские изъяли "синтетику", а также весы и упаковочные материалы.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый действовал не один, а со своей близкой знакомой, которая и втянула его в противоправную деятельность. Молодая пара проживала вместе, когда девушка в начале прошлого года откликнулась на объявление в сети Интернет о работе в качестве закладчицы. Получив обещание от куратора о высоком заработке, она предложила заняться криминальным делом сожителю.

Подельники получали информацию о местонахождении крупных партий наркотиков, забирали их, фасовали на более мелкие части, которые затем раскладывали по городу. В качестве вознаграждения сообщники получали криптовалюту, переводили ее в российские рубли и обналичивали через банковский счет.

Многоэпизодное уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары.