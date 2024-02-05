В Самаре проводят проверку из-за нового нападения на таксиста

В Самаре правоохранители разбираются в истории с избиением водителя такси. ЧП произошло 4 февраля на ул. Талабаева, 6.
По предварительной версии, водитель такси прибыл ко второму подъезду — как было указано в заказе. Но пассажиры — мать, отец и ребенок — ждали у первого подъезда. Пассажир-мужчина стал возмущаться тем, что водитель не подъехал к их подъезду, потом сел в авто и отказался пристегиваться.
Произошел словесный конфликт, и водитель попросил выйти из машины, отказаться от заказа, а потом написать претензию, чтобы вернули деньги. Но конфликт продолжился, а пассажир позвал товарищей и они втроем избили таксиста. Сейчас детали происшествия уточняют полицейские — проводится проверка.
Напомним, недавно в Самаре был громкий конфликт с нападением на водителя-инвалида. Подозреваемого арестовали.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.