Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

В понедельник, 29 января, судья Ленинского района Самары Анна Грицык приняла решение по ходатайству об аресте Сергея Юртова. Мужчина ранее стал "героем" видеосюжетов и статей в федеральных СМИ. Его обвинили по четырем статьям УК РФ.

Напомним, в правоохранительные органы пожаловались на "дерзкую спецоперацию" во дворе на ул. Коммунистической, 27 в Самаре. По предварительным данным, чемпионка Мила Слепышева — инвалид с детства по слуху и речи (слышит при использовании слухового аппарата) приехала по сообщению с просьбой помощи от глухонемой подруги по имени Ольга 27 октября 2023 года. Ольга рассказала, что подвезла мужчину — она иногда таксует.

"Когда он выходил из машины Ольги, то резко открыл дверцу и ударил дверь чужой машины. Обе машины получили повреждения (царапины). Ольга предложила ему заплатить ей 1000 руб. за повреждения, но он отказался и сказал, что нет никаких царапин. Мила предложила вызвать ГИБДД. Но мужчина начал оскорблять и нецензурно выражался, сказал: "Уезжайте отсюда, если не уедешь я тебя убью", и еще говорил, что "у меня знакомые ФСБ, я вызову ФСБ, я сотрудник ФСБ", — сообщается в жалобе.

Согласно жалобе в прокуратуру, далее мужчина разозлился и начал применять силу к женщинам-инвалидам. Часть происходящего (в том числе и крики "Я в ФСБ служу") попала на видео. На записи также можно заметить, как мужчина бьет инвалида и плюет в нее. Мила сняла побои, у нее сломан слуховой аппарат. Уголовное дело не возбуждали с 27 октября. Ситуация получила огласку в СМИ.

Тогда-то история получила развитие. Были возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ ("Побои"), ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). Подозреваемого даже задержали.

Задержанным оказался уроженец Куйбышева, заместитель директора ООО "Акватория" Сергей Юртов. В суде 29 января Юртов и его адвокат по фамилии Миронова требовали убрать из зала суда журналистов (в том числе — федеральных каналов). Затем адвокат Юртова потребовала журналистские удостоверения и стала фотографировать эти документы без разрешения, за что получила замечание суда.

Женщина-юрист также настаивала, чтоб Юртова не отправляли под арест, и утверждала, якобы есть и другое видео, на котором Юртова тоже бьют, но это видео суду и журналистам не демонстрировала. Женщина требовала отложить вопрос об избрании меры пресечения на 36 часов, чтобы якобы существующее другое видео посмотрели дознаватели. Сам Юртов утверждает, будто бы женщины-инвалиды нападали на него.

"Она либо писала цифру 1000 и тыкала мне в лицо, либо снимала", — утверждает он про одну из потерпевших.

Свое представление "сотрудником ФСБ" он объяснил тем, что якобы ему знакомый когда-то сказал, что "когда есть угроза — неси всякую чушь". Плевки и остальное Юртов объяснил тем, что его якобы "довели".

Пока расследование четырех уголовных дел продолжается — теперь оно еще и на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Юртова отправили под стражу до 18 марта 2024 г. — на период следствия.