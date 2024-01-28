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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением паралимпийской чемпионки

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте с избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что в Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, которая вступилась за подругу-инвалида — водителя такси.

В связи с этим возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области А. Колбасину представить доклад о ситуации.

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