Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением паралимпийской чемпионки

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте с избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре.
Напомним, в интернете появилась информация о том, что в Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, которая вступилась за подругу-инвалида — водителя такси.
В связи с этим возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области А. Колбасину представить доклад о ситуации.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.