Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением паралимпийской чемпионки

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте с избиением участницы Паралимпийских игр в Самаре.

Напомним, в интернете появилась информация о том, что в Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, которая вступилась за подругу-инвалида — водителя такси.

В связи с этим возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Председатель СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области А. Колбасину представить доклад о ситуации.