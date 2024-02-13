В Самарской области ограничено движение "маршруток" и фур

Во вторник, 13 февраля, с 12:00 введено временное ограничение движения для маршрутного и большегрузного транспорта на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области А-300 "Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан" с 23 по 172 км.

Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения и устранения последствий снегопада.

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения большегрузного транспорта 18:00 (время окончания временного ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).