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Преступления Происшествия

Стало известно, кто мог убить трех человек на ул. Ново-Садовой в Самаре

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жуткое убийство произошло 29 декабря на ул. Ново-Садовой, 106л. В соцсетях появились фото и видео с места событий: тела молодой женщины и мужчины лежали у дома после падения с высоты. В подъезде же обнаружили еще и тело матери погибшей женщины.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

"Сотрудники следственного отдела и криминалисты выехали на место происшествия, провели осмотр, назначили первоначальные экспертизы. Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту убийства", - рассказывает следователь следственного отдела по Октябрьскому району СУ СКР по Самарской области Максим Мочульский.

Очевидцы и соседи позже рассказывали, что в квартире, где жили 30-летняя женщина и ее мать, открылась жуткая картина: беспорядок, всюду кровь, на полу валялся сломанный нож. Детали криминальной истории следователи восстанавливали по кусочкам. Знакомые семьи обсуждали, что молодая женщина жила сначала с матерью и своим безработным парнем. У нее была довольно успешная социальная жизнь: хорошие друзья, работа программистом. Потом, предположительно, молодые люди разошлись.

Соседи считают, что утром 29 декабря мужчина пришел к бывшей возлюбленной "поговорить", а затем на почве неразделенных чувств набросился на нее с ножом. Жертву начала защищать мать. В итоге у обеих убитых на теле было множество ножевых ранений, у матери - порядка двух десятков. В какой-то момент женщины, пытаясь спастись, выбежали в подъезд. По основной версии, нападавший схватил экс-сожительницу и выбросил с девятого этажа. А ее мать умерла на лестничной клетке. Дальше "незваный гость" стал звонить своим родным и говорить, мол, натворил "плохих дел". Потом он поднялся на 19 этаж - позже его тело тоже нашли у дома.

"Предварительное расследование близится к завершению. На данный момент основная версия следствия сводится к тому, что подозреваемый убил девушку и ее мать, а затем и сам свел счеты с жизнью. В ближайшее время должны быть завершены судебные экспертизы, при получении результатов которых уже можно будет делать окончательные выводы о мотиве и способе совершенного преступления", - отметил следователь Максим Мочульский.

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