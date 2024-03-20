ОПС из 12 самарцев: завершено дело о мошенничестве с инвестициями в криптовалюту

В Ульяновской области полиция закончила расследование уголовного дела в отношении 12 жителей Самарской области, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в составе преступного сообщества. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии следствия, организатором криминальной схемы стал 22-летний житель Самары, который вовлек в противоправную деятельность своих знакомых. В одной из социальных сетей злоумышленники создали страницу, на которой предлагали гражданам вкладывать деньги в выгодные сделки на криптовалютной бирже. Они сообщали, что в их проекте работает команда профессиональных трейдеров, которые гарантируют максимальную доходность вложений.

В арендованных коттеджах обвиняемые с участием привлеченных актеров регулярно снимали и выпускали рекламные ролики, рассказывая о якобы успешных финансовых операциях и высоких заработках участников бизнеса.

"Полученные от граждан деньги первое время возвращались им с процентами. Это помогало расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Однако через некоторое время выплаты прекратились, а аферисты перестали выходить на связь", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлены личности 422 потерпевших из 17 регионов России. Общая сумма ущерба составила более 37 млн рублей.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальным десяти — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия один из обвиняемых пытался скрыться от следствия за границей, однако был задержан.

"В настоящее время расследование завершено. Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Ирина Волк.

Как подтвердили порталу "Волга Ньюс" в УМВД по Ульяновской области, речь в сообщении МВД РФ идет о группе, в связи с которой упоминали Рамазана Гаджиева. СМИ и некоторые потерпевшие в пабликах считали его сыном начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, базирующегося в Самаре - Минатулы Гаджиева.

В одном из пабликов был выложен рекламный контракт и сообщалось, что Рамазана наняли просто как актера для съемки роликов и он ничего не знал о действиях возможных мошенников. Последние же, используя его аккаунт, под именем Виталия Крикунова показывали "красивую жизнь" и предлагали подписчикам инвестировать. Вернуть деньги пользователям обещали с доходом до 60%. Но в конце декабря 2021 года "Крикунов" перестал выходить на связь. После этого обманутые люди стали объединяться и писать заявления в полицию.

В декабре 2023 г. УМВД России по Ульяновской области, отвечая на запрос портала "Волга Ньюс" не уточнили роль Гаджиева в этой истории, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного следствия. 20 марта в телефонном разговоре в ульяновской полиции также не стали пояснять этот вопрос, сославшись на недопустимость разглашения персональных данных.