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Преступления Происшествия

Силовики заканчивают расследование мошенничества с упоминанием сына высокопоставленного полицейского из Самары

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Ульяновска заканчивают расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном со сделками с криптовалютой. Ранее сообщалось, что пострадавшие есть в разных регионах, в том числе в Самарской, Челябинской, Оренбургской и других областях.

Фото: vk.com

"В производстве СЧ СУ УМВД России по Ульяновской области находится уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем" в отношении злоумышленников, которые под предлогом игры на бирже криптовалют предлагали инвестировать гражданам собственные сбережения. В качестве обвиняемых допрошены 12 человек. Завершение расследования уголовного дела запланировано в 2024 году", — ответили на запрос Волга Ньюс в полиции Ульяновска.

Интересно, что изначально в связи с этой историей упоминали Рамазана Гаджиева. СМИ и некоторые потерпевшие в пабликах считали его сыном начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в Самаре. При этом не сообщалось, мог ли вообще сам Рамазан быть причастен к обману людей или кто-то вел страничку в интернете от его имени.

Так или иначе, но в одном из пабликов был выложен рекламный контракт и сообщалось, что Рамазана наняли просто как актера для съемки роликов и он ничего не знал о действиях возможных мошенников. Последние же, используя его аккаунт, под именем Виталия Крикунова показывали "красивую жизнь" и предлагали подписчикам инвестировать. Вернуть деньги пользователям обещали с доходом до 60 процентов. Но в конце декабря 2021 года "Крикунов" перестал выходить на связь. После этого обманутые люди стали объединяться и писать заявления в полицию.

В УМВД России по Ульяновской области не уточнили роль Гаджиева в этой истории, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного следствия.

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