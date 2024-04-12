Жигулевская ГЭС начнет сбрасывать воду 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, Жигулевская ГЭС откроет затворы водосливной плотины.

Открывать будут постепенно, чтобы сохранить рыбные ресурсы. Вначале три затвора поднимут на полметра. Такой режим выдержат не менее восьми часов. Затем расход поэтапно увеличат.