Сжег на почве ревности: стали известны причины гибели женщины в Похвистнево

В гибели женщины на пожаре в Похвистнево подозревается ее знакомый, сообщает СУ СК по Самарской области.
Напомним, 34-летняя женщина погибла в ночь на 5 мая в сгоревшем частном доме на ул. Первомайской.
По версии следствия, подозреваемый поджог дом на почве ревности. В строении в тот момент помимо женщины находился 37-летний сосед, проживающий в этом доме. Женщина скончалась на месте происшествия, а сосед смог выбраться из дома через окно.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления", - сообщили в Следственном комитете.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎