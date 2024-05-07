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Преступления Происшествия

Сжег на почве ревности: стали известны причины гибели женщины в Похвистнево

ПОХВИСТНЕВО. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В гибели женщины на пожаре в Похвистнево подозревается ее знакомый, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области

Напомним, 34-летняя женщина погибла в ночь на 5 мая в сгоревшем частном доме на ул. Первомайской.

По версии следствия, подозреваемый поджог дом на почве ревности. В строении в тот момент помимо женщины находился 37-летний сосед, проживающий в этом доме. Женщина скончалась на месте происшествия, а сосед смог выбраться из дома через окно.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления", - сообщили в Следственном комитете.

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