В Похвистнево женщина погибла при пожаре в частном доме

В воскресенье, 5 мая, в Похвистнево на пожаре погибла 35-летняя женщина, сообщает Центр по делам ГО и ЧС Самарской области.

Сообщение о возгорании частного дома на ул. Первомайской поступило в 4:20. Огонь охватил 70 кв. м. Пожар тушили девять человек с применением двух единиц техники. Полностью его ликвидировать удалось к 7:25.