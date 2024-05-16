С 18 по 31 мая в детской художественной школе им. М.Шагала в Тольятти пройдет Фестиваль Школы креативных индустрий "В фокусе креатива". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Программа включает в себя открытый показ видеороликов и анимационных фильмов учеников школы креативных индустрий, выставку творческих работ и день открытых дверей ШКИ.

Состоится экскурсия по кабинетам школы креативных индустрий, знакомство с педагогами, мастер-классы по анимации, фотопроизводству и графическому дизайну.

Также в рамках фестиваля состоится публичная презентация итоговых работ обучающихся.

Школы креативных индустрий, которые открываются при поддержке федерального проекта "Придумано в России", - это современные образовательные пространства с обширной профильной технической базой, где предусмотрены условия для творческого развития и реализации компетенций и навыков подростков 11-17 лет в креативной сфере.

На территории Самарской области работают теперь две подобные школы - в Тольятти и в Кинеле.