"Самарские термы" готовят к открытию уличную зону с бассейнами

В "Самарских термах" вовсю идет строительство уличной зоны. Летом здесь, под открытым небом, заработают три бассейна и парные.

Новая зона отдыха займет 5 тыс. кв. м. Полноценно работающий комплекс позволит принимать 8 тыс. гостей в день.

Термы работают в Самаре (в здании бывшего аквапарка у ТЦ "Московский") с осени 2023 года, и десятки тысяч гостей уже оценили новый для города вид досуга. По задумке создателей, термальный комплекс — это доступный способ повысить качество жизни, отдых и одновременно оздоровление без изматывающих сборов и перелетов к морю. Не нужно планировать жизнь на полгода вперед, бегать по инстанциям для подготовки документов и сутками паковать чемоданы. До настоящего отдыха — рукой подать. Всё, что нужно — это стандартный набор для купания. Для тех, кто всегда что-нибудь забывает, или просто захотелось окунуться в термы прямо сейчас, на территории работает магазин со всеми необходимыми и сопутствующими товарами.

В "Самарских термах" создатели сделали ставку, в первую очередь, на то, чтобы отдых был максимально удобным и доступным. Большие площади, а это порядка 24 тыс. кв. м, позволяют не только расширить диапазон услуг, но "завести" множество полезных арендаторов, как-то: кафе на любой вкус и возраст, магазины с профильными товарами, услуги разных видов массажа и spa и т. д.

В "Самарских термах" работают четыре вида бассейнов: термальный (32-34°C), горячий (40-42°C), холодный (17-19°C) и детский (34-36°C). В термальном бассейне установлено немецкое оборудование, которое очищает воду с помощью ультрафиолета и хлора, а также подогревает её. Кроме того, на бортике есть волшебная кнопка, которой можно включить систему гидромассажа. Расслабиться также можно в джакузи, а для закаливания работает купель под открытым небом.

Любителям погорячее комплекс предлагает нефритовую баню: с температурой под 100°C точно согреешься, заодно ощутишь целебные свойства камня. На выбор — русская баня, татарская "Мунча", необычная баня "Танк" на дровах и в уличной зоне три японские бани Фурако — это купель с подогревом.

Больше саун и хамам, чем в "Самарских термах", пожалуй, не найти: каменная, холодная, кедровая, термальная, травяная, гималайская соляная сауна с гальвинитом, тропический и фруктовый хамам, лечебные грязи и соляная градирня. Развлекательная программа точно не даст заскучать: йога, аквагимнастика, дыхательная гимнастика, мыльные пузыри и другие ежедневные активити, пенные вечеринки, бар на воде и небанальная пивная Фурако — купель прямо во время процедуры наполняют пенным напитком.

В комплексе действует широкая тарифная сетка: на любой возраст и социальный статус. А с демократичными ценами мечты о море можно воплощать прямо здесь — в городе-курорте Самаре.

На этом организаторы не останавливаются. Трудно представить, что еще нового можно будет увидеть с открытием уличной зоны. Ведь создатели любят удивлять: придумывать что-то новое, чего самарский гость еще не видел.