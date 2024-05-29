"Самарские термы" готовят к открытию уличную зону с бассейнами

В "Самарских термах" вовсю идет строительство уличной зоны. Летом здесь, под открытым небом, заработают три бассейна и парные.
Новая зона отдыха займет 5 тыс. кв. м. Полноценно работающий комплекс позволит принимать 8 тыс. гостей в день.
Термы работают в Самаре (в здании бывшего аквапарка у ТЦ "Московский") с осени 2023 года, и десятки тысяч гостей уже оценили новый для города вид досуга. По задумке создателей, термальный комплекс — это доступный способ повысить качество жизни, отдых и одновременно оздоровление без изматывающих сборов и перелетов к морю. Не нужно планировать жизнь на полгода вперед, бегать по инстанциям для подготовки документов и сутками паковать чемоданы. До настоящего отдыха — рукой подать. Всё, что нужно — это стандартный набор для купания. Для тех, кто всегда что-нибудь забывает, или просто захотелось окунуться в термы прямо сейчас, на территории работает магазин со всеми необходимыми и сопутствующими товарами.
В "Самарских термах" создатели сделали ставку, в первую очередь, на то, чтобы отдых был максимально удобным и доступным. Большие площади, а это порядка 24 тыс. кв. м, позволяют не только расширить диапазон услуг, но "завести" множество полезных арендаторов, как-то: кафе на любой вкус и возраст, магазины с профильными товарами, услуги разных видов массажа и spa и т. д.
В "Самарских термах" работают четыре вида бассейнов: термальный (32-34°C), горячий (40-42°C), холодный (17-19°C) и детский (34-36°C). В термальном бассейне установлено немецкое оборудование, которое очищает воду с помощью ультрафиолета и хлора, а также подогревает её. Кроме того, на бортике есть волшебная кнопка, которой можно включить систему гидромассажа. Расслабиться также можно в джакузи, а для закаливания работает купель под открытым небом.
Любителям погорячее комплекс предлагает нефритовую баню: с температурой под 100°C точно согреешься, заодно ощутишь целебные свойства камня. На выбор — русская баня, татарская "Мунча", необычная баня "Танк" на дровах и в уличной зоне три японские бани Фурако — это купель с подогревом.
Больше саун и хамам, чем в "Самарских термах", пожалуй, не найти: каменная, холодная, кедровая, термальная, травяная, гималайская соляная сауна с гальвинитом, тропический и фруктовый хамам, лечебные грязи и соляная градирня. Развлекательная программа точно не даст заскучать: йога, аквагимнастика, дыхательная гимнастика, мыльные пузыри и другие ежедневные активити, пенные вечеринки, бар на воде и небанальная пивная Фурако — купель прямо во время процедуры наполняют пенным напитком.
В комплексе действует широкая тарифная сетка: на любой возраст и социальный статус. А с демократичными ценами мечты о море можно воплощать прямо здесь — в городе-курорте Самаре.
На этом организаторы не останавливаются. Трудно представить, что еще нового можно будет увидеть с открытием уличной зоны. Ведь создатели любят удивлять: придумывать что-то новое, чего самарский гость еще не видел.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!