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Преступления Происшествия

Директор Самарского филиала ВГУВТ признался в получении взятки

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Владимир Марков, подозреваемый в получении взятки признал вину. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Фото: samara.vsuwt.ru

Признательные показания позволили ему вместо СИЗО отправиться под домашний арест.

Напомним, о задержании Маркова стало известно 30 мая. Сообщалось, что сотрудники транспортной полиции нагрянули в его кабинет, когда он получал с предпринимателя 30 тыс. руб. за право незаконной стоянки плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на Сухой Самарке.

Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

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