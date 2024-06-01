Директор Самарского филиала ВГУВТ признался в получении взятки

Директор Самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Владимир Марков, подозреваемый в получении взятки признал вину. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Признательные показания позволили ему вместо СИЗО отправиться под домашний арест.

Напомним, о задержании Маркова стало известно 30 мая. Сообщалось, что сотрудники транспортной полиции нагрянули в его кабинет, когда он получал с предпринимателя 30 тыс. руб. за право незаконной стоянки плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на Сухой Самарке.

Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.