Директор Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта стал фигурантом уголовного дела

В четверг, 30 мая, стало известно, что Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении директора Самарского филиала ВГУВТ. об этом сообщили в пресс-службе Управления.

По версии следствия подозреваемый мог организовать преступную схему обогащения за счет заключения договоров аренды.

"Установлено, что 30 мая 2024 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку за оказание услуг в виде нелегального размещения плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на реке Сухая Самарка в Куйбышевском районе Самары, а также подключения коммерческого объекта к электрообеспечению и коммуникациям университета", — пояснили в Центральном ССУТ СК РФ

В следственном ведомстве уточнили, что преступление выявлено сотрудниками УТ МВД России по ПФО.