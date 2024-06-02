Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления СК Алексею Колбасину доложить о результатах проверки по обращению многодетной матери из Самары о нарушении жилищных прав ее семьи.

Как сообщает информационный центр СК, женщина пожаловалась, что ее семье не предоставляется жилье. Она с тремя малолетними детьми, матерью и еще двумя родственницами проживает в муниципальной квартире дома 1960 г. постройки. В 2022 г. здание признали непригодным для проживания и подлежащим сносу.

С лета прошлого года застройщик ООО "Интеграция" начал подготовку к демонтажу строения, повредив коммуникационные системы, что привело к утечке газовоздушной смеси и угрозе жизни нерасселенных жильцов.

При этом семье, по словам женщины, предлагаются непригодные помещения в отдаленных районах города, от которых они вынуждены отказаться.

"В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.



