Мэрия Самары ищет перевозчика на автобусный маршрут №88

Администрация Самары объявила конкурс на право осуществления перевозок по маршруту № 88 "Клинический госпиталь "Мать и Дитя" — Речной вокзал". Соответствующая документация размещена на сайте мэрии.

Перевозчик должен будет предоставить на маршрут 15 автобусов малого класса, которые будут курсировать с 06:00 до 22:15 с интервалом 15 минут.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 28 июня.