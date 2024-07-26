Подозреваемого в покушении на убийство 14-летней девочки в Самаре хотят арестовать

Конвой доставил Алексея, подозреваемого в покушении на убийство 14-летней девочки в Самаре, в суд. По данным источника Волга Ньюс, дежурная судья готовится рассмотреть ходатайство о заключении его под стражу.
Предположительно, парень хвастался перед девочкой дорогими часами и даже заявил, что он — киллер. Дальше ему не понравилась шутка девочки (мол, никакой ты не киллер).
Напомним, ЧП произошло 25 июля в парке Гагарина. Около 19:00 молодой человек поссорился с 14-летней девочкой и несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая попала в реанимацию.
Известно, что молодые люди из благополучных русских семей.
"Допрошен обвиняемый и свидетели. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки