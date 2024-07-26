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Преступления Происшествия

Подозреваемого в покушении на убийство 14-летней девочки в Самаре хотят арестовать

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конвой доставил Алексея, подозреваемого в покушении на убийство 14-летней девочки в Самаре, в суд. По данным источника Волга Ньюс, дежурная судья готовится рассмотреть ходатайство о заключении его под стражу.

Предположительно, парень хвастался перед девочкой дорогими часами и даже заявил, что он — киллер. Дальше ему не понравилась шутка девочки (мол, никакой ты не киллер).

Напомним, ЧП произошло 25 июля в парке Гагарина. Около 19:00 молодой человек поссорился с 14-летней девочкой и несколько раз ударил ее ножом. Пострадавшая попала в реанимацию.

Известно, что молодые люди из благополучных русских семей.

"Допрошен обвиняемый и свидетели. Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

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