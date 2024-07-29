В Самаре возбудили дело в отношении экс-высокопоставленного полицейского из-за дохода жены

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД по Самарской области Михаила Зефирова.

По предварительным данным, Зефиров мог дать распоряжения подчиненным и лично вносить недостоверные данные в табели учета рабочего времени супруги. Последняя работала специалистом по кадрам полка ДПС УМВД России по Самаре.

Как считают правоохранители, женщине проставляли отработанные часы, когда ее фактически на рабочем месте не было. Дальше, по версии следствия, Зефиров передавал табели на согласование в полк ДПС ГИБДД Самары для выплаты женщине зарплаты. Все это, предположительно, происходило с 28 февраля 2019 года по 10 ноября 2023 года. Таким образом, получается, что Зефирова возложенные на нее обязанности не выполняла, но получила более 900 тыс. рублей зарплаты.

Предполагаемое нарушение выявили работники УФСБ по Самарской области. На основании оперативных материалов в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Сейчас ведется расследование.

Ранее сотрудникам УФСБ и СУ СКР по Самарской области также попался начальник отдела по вопросам миграции УМВД Самары Андрей Князев. Он, по версии следствия, получал взятки от предпринимателей.