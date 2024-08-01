В Тольятти разыскивают пару любителей тратить деньги с чужих банковских карт

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Потерпевшая — местная жительница потеряла банковскую карту, а позже с ее счета списали деньги. Полицейские выяснили, что картой расплатились в магазине в Центральном районе, и обнаружили подозреваемых на записях с камер видеонаблюдения.
Злоумышленниками оказались мужчина и женщина. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ ("Кража").
Приметы разыскиваемых:
1) мужчина славянской внешности, на вид 50-60 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, был одет в бежевую рубашку в клетку, темно-синие штаны, серые кроссовки с белой подошвой, солнцезащитные очки;
2) женщина славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, черные волосы, была одета в черную футболку, черные штаны и синие кроссовки.
Полицейские просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) -93-49-51, 89770712622 или 102.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки