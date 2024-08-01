В Тольятти разыскивают пару любителей тратить деньги с чужих банковских карт

В Тольятти полицейские разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевшая — местная жительница потеряла банковскую карту, а позже с ее счета списали деньги. Полицейские выяснили, что картой расплатились в магазине в Центральном районе, и обнаружили подозреваемых на записях с камер видеонаблюдения.

Злоумышленниками оказались мужчина и женщина. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы разыскиваемых:

1) мужчина славянской внешности, на вид 50-60 лет, рост 170-175 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, был одет в бежевую рубашку в клетку, темно-синие штаны, серые кроссовки с белой подошвой, солнцезащитные очки;

2) женщина славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, черные волосы, была одета в черную футболку, черные штаны и синие кроссовки.

Полицейские просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482) -93-49-51, 89770712622 или 102.