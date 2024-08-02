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Преступления Происшествия

В Самаре вынесен приговор мужчинам, синтезировавшим 128 кг наркотиков

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарским областным судом вынесен приговор двум жителям Калужской области, признанным виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Как сообщается на сайте суда, мужчины 40 и 52 лет - Рыженков и Байрак, выполняя указания неустановленных "кураторов", с целью незаконного производства наркотиков с июля по сентябрь 2023 г. приобрели необходимые оборудование и химические реактивы, которые разместили в приобретенном жилом доме в одном из сел Борского района.

"Кураторы" при этом выделяли средства и оказывали методическую помощь для организации нарколаборатории. Сообщники производили вещество, содержащее N-метилэфедрон. Его общий объем составил 128 кг.

Наркотики были изъяты сотрудниками ФСБ в ходе обыска на участке у дома, а также в двух закладках, размещенных в лесополосе в Богатовском районе.

31 июля был вынесен приговор. Рыженков получил 21 год колонии строгого режима, Байрак - 17 лет.

Суд также принял решение о конфискации принадлежащих Рыженкову автомобиля ВАЗ-2110, жилого дома в Борском районе, а также гаража и земельного участка в Бузулуке. У Байрака конфискуют 140 тыс. руб., которые он получил за участие в производстве наркотиков.

Приговор в законную силу не вступил.

Гид потребителя

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