Троих обвиняемых в краже нефти будут судить в Самарской области

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В Самарской области отправилось в суд уголовное дело троих человек, обвиняемых в краже нефти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области