Троих обвиняемых в краже нефти будут судить в Самарской области

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело троих человек, обвиняемых в краже нефти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.
По версии следствия, с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. трое жителей Самарской и Ульяновской областей похитили более 80 тонн товарной нефти из нефтепровода в Богатовском районе. Ущерб составил около 1,5 млн рублей.
Нефть изъяли и вернули собственнику.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
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