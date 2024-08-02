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Экономика и бизнес

Сергей Рябов назначен директором по маркетингу сети клиник "Будь Здоров"

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сеть клиник "Будь Здоров" (дочерняя компания СПАО "Ингосстрах") - один из лидеров рынка частной медицины в России - объявляет о новом назначении. С 1 августа к команде в должности директора по маркетингу присоединился Сергей Рябов.

Сергей окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, а также Школу бизнеса и международных компетенций МГИМО. Его опыт насчитывает более 20 лет в области медиа, связей с общественностью, маркетинга и коммуникаций в компаниях из различных секторов бизнеса.

До назначения в "Будь Здоров" Сергей Рябов возглавлял блок по маркетингу и коммуникациям в Группе компаний "Медскан". Ранее Сергей работал на руководящих позициях в крупных российских и международных компаниях, в числе которых OZON, RENAULT Россия, ISUZU RUS, ЕМГ и РБК.

"Я рад присоединиться к дружной и профессиональной команде "Будь здоров" - одного из ведущих игроков рынка частной медицины России. Перед нами стоят амбициозные задачи, в числе которых - обеспечение лучшего опыта для наших пациентов и дальнейшая цифровизация, усиление регионального развития и рост знания бренда. Для меня лично очень важна сфера медицины с точки зрения значимой социальной миссии в части заботы о здоровье людей. Буду рад внести свой вклад в реализацию новой стратегии развития компании", - прокомментировал директор по маркетингу сети клиник "Будь Здоров" Сергей Рябов.

В новой должности Сергей будет отвечать за разработку и реализацию новой маркетинговой стратегии компании, управление digital- и медийной рекламой, разработку новых медицинских продуктов, рост знания бренда в Москве и регионах.

"С начала этого года сеть клиник "Будь Здоров" начала реализацию новой стратегии развития, в рамках которой перед нами стоят важные задачи: повышение эффективности бизнеса, развитие стратегически важного для нас направления охраны здоровья сотрудников предприятий - промышленной медицины, разработка новых медицинских продуктов с акцентом в превентивную медицину, повышение лояльности пациентов и рост узнаваемости бренда. Клиники "Будь Здоров" ставят перед собой амбициозную цель: стать клиниками первого выбора для соотечественников. Усиление команды управленцев является первоочередным шагом на этом пути и гарантией роста, опережающего рынок. Надеюсь, что такой опытный, яркий и компетентный специалист, как Сергей Рябов, внесет свой вклад в решение поставленных задач. Мы всегда рады приветствовать в нашей команде профессионалов своего дела, искренне влюбленных в свою профессию", - отметил генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Родион Ступин.

Сеть клиник "Будь Здоров" основана в 2005 году и на протяжении 19 лет является одним из лидеров рынка коммерческой медицины, в том числе среди клиник, обслуживающих пациентов по ДМС. По данным рейтинга Forbes 2021 г., "Будь Здоров" вошла в ТОП-20 крупнейших клиник РФ. Сегодня в медицинскую сеть входят 10 клиник: четыре в Москве и шесть в городах Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Каменск-Уральский, Краснодар и Сочи, а также два пункта приема анализов в Москве. Общая площадь клиник составляет более 30000 м².

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