"Перчини" откроет ресторан в ТК LETOUT

В Самаре откроется пятый итальянский ресторан сети "Перчини", принадлежащей компании "Поляна". С 9 августа он будет работать в ТК LETOUT на 18-м километре Московского шоссе.
"Новый семейный ресторан обладает всем, за что вы любите "Перчини" в центре Самары: дровяная печь, стильный интерьер, лучшие в городе пасты и пиццы. А также: большая детская комната, чтобы маленькие непоседы играли под вашим присмотром", - анонсируют в "Поляне".
Заведение будет работать с 10 до 23 часов с воскресенья по четверг и с 10 до 24 часов в пятницу и субботу.
9 августа в 17:00 состоится торжественное открытие. В этот день гостей ждут фотограф и видеограф, розыгрыш годового запаса пиццы, диджей-сет, сюрпризы и подарки.
Забронировать стол и посетить ресторан одними из первых можно по ссылке (http://polyana.co/perchini_opening). Временный сайт мобильной версии, действует только для предбронирования. Также брони ведутся через чат-бот в телеграм (https://t.me/perchinisamarabot).
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.