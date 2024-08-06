"Перчини" откроет ресторан в ТК LETOUT

В Самаре откроется пятый итальянский ресторан сети "Перчини", принадлежащей компании "Поляна". С 9 августа он будет работать в ТК LETOUT на 18-м километре Московского шоссе.

"Новый семейный ресторан обладает всем, за что вы любите "Перчини" в центре Самары: дровяная печь, стильный интерьер, лучшие в городе пасты и пиццы. А также: большая детская комната, чтобы маленькие непоседы играли под вашим присмотром", - анонсируют в "Поляне".

Заведение будет работать с 10 до 23 часов с воскресенья по четверг и с 10 до 24 часов в пятницу и субботу.

9 августа в 17:00 состоится торжественное открытие. В этот день гостей ждут фотограф и видеограф, розыгрыш годового запаса пиццы, диджей-сет, сюрпризы и подарки.

Забронировать стол и посетить ресторан одними из первых можно по ссылке (http://polyana.co/perchini_opening). Временный сайт мобильной версии, действует только для предбронирования. Также брони ведутся через чат-бот в телеграм (https://t.me/perchinisamarabot).