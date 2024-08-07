Готовность объектов дорожного нацпроекта в Тольятти достигла 60%

В Тольятти ведутся активные работы по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время общая готовность ремонтируемых объектов составляет 60%.
Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км. Это участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина, а также Лесопаркового шоссе.
На Лесопарковом шоссе и улице Комзина завершены основные дорожные работы — уложен верхний слой дорожного покрытия и нанесена разметка термопластиком. Также завершена укладка верхнего слоя на участке дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до световых опор № 93-95, начаты работы по нанесению дорожной разметки.
В настоящее время дорожники ведут устройство верхнего слоя дорожного покрытия на участке ул. Революционной от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта. А на ул. Новозаводской от ул. Шлютова до ул. Голосова ведутся работы по замене ботового камня, после чего на участке также начнется устройство верхнего слоя дорожной одежды.
Напомним, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя используется современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В рамках ремонта объектов нацпроекта дорожники также выполняют ремонт тротуаров, устанавливают новые автобусные автопавильоны, меняют дорожные знаки, люки и бортовой камень, устанавливают барьерное ограждение и наносят разметку термопластиком.
Срок завершения ремонта дорог в Тольятти — 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 г. доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.