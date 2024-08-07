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Общество

Готовность объектов дорожного нацпроекта в Тольятти достигла 60%

ТОЛЬЯТТИ. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти ведутся активные работы по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В настоящее время общая готовность ремонтируемых объектов составляет 60%.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,76 км. Это участки улиц 40 лет Победы, Новозаводской, Революционной, Мира, Комзина, а также Лесопаркового шоссе.

На Лесопарковом шоссе и улице Комзина завершены основные дорожные работы — уложен верхний слой дорожного покрытия и нанесена разметка термопластиком. Также завершена укладка верхнего слоя на участке дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Дзержинского до световых опор № 93-95, начаты работы по нанесению дорожной разметки.

В настоящее время дорожники ведут устройство верхнего слоя дорожного покрытия на участке ул. Революционной от ул. Дзержинского до Ленинского проспекта. А на ул. Новозаводской от ул. Шлютова до ул. Голосова ведутся работы по замене ботового камня, после чего на участке также начнется устройство верхнего слоя дорожной одежды.

Напомним, что в Тольятти на всех объектах нацпроекта при устройстве верхнего слоя используется  современная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь марки ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. В рамках ремонта объектов нацпроекта дорожники также выполняют ремонт тротуаров, устанавливают новые автобусные автопавильоны, меняют дорожные знаки, люки и бортовой камень, устанавливают барьерное ограждение и наносят разметку термопластиком.

Срок завершения ремонта дорог в Тольятти — 1 октября 2024 года. Благодаря дорожному ремонту к концу 2024 г. доля тольяттинских дорог, находящихся в нормативном состоянии, составит 87,8%.

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