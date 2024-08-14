Маршрут автобуса № 80 в Самаре станет льготным и будет продлен до "Авроры"

В Самаре маршрут автобуса № 80 станет льготным и будет продлен до автостанции "Аврора". Таким образом, транспорт будет следовать от ж/д вокзала, по улицам Урицкого, Пензенской и Гагарина.
Предположительная дата нововведений - октябрь–ноябрь текущего года. Об этом сообщил перевозчик "СамараАвтоГаз".
На сегодняшний день автобус № 80 следует от Парка дружбы народов в Волгаре и остановкой в районе самарского железнодорожного вокзала. Конечная точка маршрута - ул. Агибалова.
Также планируется продлить 85 регулируемый маршрут до НФС на ул. Советской Армии. Предполагаемый маршрут - район 116 км, Волгарь, ул. Молодогвардейская, ул. Ново-Садовая.
На рассмотрении у перевозчика маршрут, соединяющий 113 км, 116 км, Сухую Самарку и Волгарь.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?