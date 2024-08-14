16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Гипровостокнефть" открыл шестую международную конференцию АвтоВАЗ вложит почти 600 млн руб. в модернизацию и ремонт оборудования Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" Миллиард на дороги: в мэрии Самары ищут подрядчиков на ремонт дорог в 2025 году Самарская область включена в число активных участников образовательного проекта "Урок цифры"

Экономика и бизнес

Компания "МЕДИА1", принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов о продаже частной российской группы компаний "МЕДИА1", объединяющей телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце", а также региональный радиохолдинг "Выбери Радио". В числе инвесторов упоминается компания "Медиа-Телеком". О планируемой сделке сообщили в пресс-службе "МЕДИА1".

Фото: предоставлено автором

Компания "Медиа-Телеком" — выступает дистрибутором телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются: Национальная Медиа Группа, "Ростелеком" и группа топ-менеджмента. Компания уже стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.

"Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент "МЕДИА1" в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в "МЕДИА1" для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами", — отметили в "Медиа-Телеком".

Продажа активов "МЕДИА1" станет завершением выхода KCG из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки. По информации источника, близкого к Kismet Capital Group, у основателя KCG Ивана Таврина есть планы после продажи медиа активов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов.

Иван Таврин убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы "МЕДИА1" принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива компаний.

"МЕДИА1" стал лично для меня и нашей команды первым крупным бизнес-проектом и началом многих историй и отношений, ставших важнейшими на всю жизнь. Я глубоко и искренне благодарен этим годам и людям, у которых мне посчастливилось учиться, всем нашим партнерам и акционерам, тем, кто был с нами на разных этапах развития компании. И главное — нашему большому и сплоченному коллективу, кто создавал и управляет "МЕДИА1".

Однако время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя", — сказал Таврин.

Он напомнил, что с момента приобретения первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время "МЕДИА1" объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ.

Эльдар Муртазин уверен, что IT-стартапы являются точкой роста любой экономики. Многие из них имеют шансы вырасти в полноценные компании, но им не хватает правильной организации работы, начиная с финансов и заканчивая устройством офиса. "Шансы на успех увеличиваются, если стартапы находят стратегического инвестора и ментора, если в таком качестве может выступить Иван Таврин, выбирая самые перспективные проекты, это, в свою очередь, привлечет к ним внимание. Интерес Таврина также логичен, ему хорошо известен IT-рынок, а также есть определенное чутье на успешные направления", — считает аналитик.

Денис Кусков, генеральный директор ИАА TelecomDaily, согласен, что на текущем этапе развития медиарынка кажется вполне логичным то, что те направления, которые были в компании Ивана Таврина, продаются структуре, которая имеет большой опыт, высокие рейтинги и умения создавать и продвигать аудиовизуальный контент. "Вместе с тем компания-продавец сосредоточится на технологических проектах и будет уделять им полноценное внимание, что должно также сказаться позитивно на планах развития самого инвестиционного холдинга", — говорит эксперт.

Компания "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере.

"МЕДИА1" — группа компаний, объединяющая телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "СОЛНЦЕ", а также региональный радиохолдинг "Выбери Радио". Общий охват аудитории составляет более 100 млн человек в месяц. Ключевым приоритетом "МЕДИА1" является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность. Генеральный директор "МЕДИА1" Мария Комарова.

Kismet Capital Group — российский инвестиционный холдинг, основанный в 2016 году и специализирующийся на инвестициях в ТМТ (технологическом, медиа и телекоммуникационном) и потребительском секторах, а также имеющий̆ обширный̆ опыт проведения IPO на международных торговых площадках.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Валерий Валерьев 23 июля 2024 18:09 Названа причина срыва ремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.

Фото на сайте

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1