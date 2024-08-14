Компания "МЕДИА1", принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов

Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов о продаже частной российской группы компаний "МЕДИА1", объединяющей телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце", а также региональный радиохолдинг "Выбери Радио". В числе инвесторов упоминается компания "Медиа-Телеком". О планируемой сделке сообщили в пресс-службе "МЕДИА1".

Компания "Медиа-Телеком" — выступает дистрибутором телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются: Национальная Медиа Группа, "Ростелеком" и группа топ-менеджмента. Компания уже стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.

"Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент "МЕДИА1" в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в "МЕДИА1" для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами", — отметили в "Медиа-Телеком".

Продажа активов "МЕДИА1" станет завершением выхода KCG из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки. По информации источника, близкого к Kismet Capital Group, у основателя KCG Ивана Таврина есть планы после продажи медиа активов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов.

Иван Таврин убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы "МЕДИА1" принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива компаний.

"МЕДИА1" стал лично для меня и нашей команды первым крупным бизнес-проектом и началом многих историй и отношений, ставших важнейшими на всю жизнь. Я глубоко и искренне благодарен этим годам и людям, у которых мне посчастливилось учиться, всем нашим партнерам и акционерам, тем, кто был с нами на разных этапах развития компании. И главное — нашему большому и сплоченному коллективу, кто создавал и управляет "МЕДИА1".

Однако время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя", — сказал Таврин.

Он напомнил, что с момента приобретения первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время "МЕДИА1" объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ.

Эльдар Муртазин уверен, что IT-стартапы являются точкой роста любой экономики. Многие из них имеют шансы вырасти в полноценные компании, но им не хватает правильной организации работы, начиная с финансов и заканчивая устройством офиса. "Шансы на успех увеличиваются, если стартапы находят стратегического инвестора и ментора, если в таком качестве может выступить Иван Таврин, выбирая самые перспективные проекты, это, в свою очередь, привлечет к ним внимание. Интерес Таврина также логичен, ему хорошо известен IT-рынок, а также есть определенное чутье на успешные направления", — считает аналитик.

Денис Кусков, генеральный директор ИАА TelecomDaily, согласен, что на текущем этапе развития медиарынка кажется вполне логичным то, что те направления, которые были в компании Ивана Таврина, продаются структуре, которая имеет большой опыт, высокие рейтинги и умения создавать и продвигать аудиовизуальный контент. "Вместе с тем компания-продавец сосредоточится на технологических проектах и будет уделять им полноценное внимание, что должно также сказаться позитивно на планах развития самого инвестиционного холдинга", — говорит эксперт.