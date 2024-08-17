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Преступления Происшествия

Средь бела дня: В Тольятти поймали мужчину, который вырвал из рук прохожего велосипедист и попытался сбежать

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале августа в полицию Комсомольского района Тольятти обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный на улице напал на него, ударил, вырвал из рук велосипед и сбежал. Происшествие произошло на улице Шлюзовой, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев, установили места расположения камер наружного видеонаблюдения, в зону видимости которых попадает место происшествия, и изъяли видеозаписи, на которых запечатлен подозреваемый мужчина", - отмечается в сообщении.

В итоге подозреваемого узнали на видео. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление тольяттинец. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника в Комсомольском районе города.

В ходе опроса задержанный пояснил, что возле одного из домов увидел мужчину с велосипедом, толкнул его, вырвал велосипед и скрылся. Со слов подозреваемого он хотел сдать в ломбард похищенное. Велосипед полицейские обнаружили в соседнем дворе от места происшествия, который вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

 

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