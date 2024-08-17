Средь бела дня: В Тольятти поймали мужчину, который вырвал из рук прохожего велосипедист и попытался сбежать

В начале августа в полицию Комсомольского района Тольятти обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный на улице напал на него, ударил, вырвал из рук велосипед и сбежал. Происшествие произошло на улице Шлюзовой, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
"Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирный обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев, установили места расположения камер наружного видеонаблюдения, в зону видимости которых попадает место происшествия, и изъяли видеозаписи, на которых запечатлен подозреваемый мужчина", - отмечается в сообщении.
В итоге подозреваемого узнали на видео. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление тольяттинец. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника в Комсомольском районе города.
В ходе опроса задержанный пояснил, что возле одного из домов увидел мужчину с велосипедом, толкнул его, вырвал велосипед и скрылся. Со слов подозреваемого он хотел сдать в ломбард похищенное. Велосипед полицейские обнаружили в соседнем дворе от места происшествия, который вернули законному владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек