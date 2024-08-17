Парень из Жигулевска сел за руль мопеда пьяным и подпал под уголовное дело

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя Молодой человек сел за руль скутера в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле во время рейда в Жигулевске сотрудники ДПС остановили для проверки документов водителя мопеда, следовавшего по улице Парковой. В ходе разговора инспекторы почувствовали исходящий от мужчины резкий запах алкоголя.

Нарушителя отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. Водителя доставили в отдел полиции, а мопед отправили на спецстоянку.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель, который уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении злостного нарушителя ПДД составлен административный протокол по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения".

В ходе опроса водитель пояснил, что сел за руль в нетрезвом виде, так как ему нужно было доехать до дома.

"В отношении нетрезвого водителя Госавтоинспекторами составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - отмечается в сообщении. - Отделением дознания О МВД России по Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.