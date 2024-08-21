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Предпринимателя из Самарской области заподозрили в причастности к краже марок у "Почты России" на 27 млн рублей Ушло в суд дело о незаконной охоте, в котором упоминали помощника экс-главы правительства Пьяный сызранец убил возлюбленную ударом ножа в живот Следствию указали на волокиту по делу директора МП "Ремжилуниверсал" Сельчанин из Самарской области стащил телевизор у приятеля и получил два года тюрьмы

Преступления Происшествия

Предпринимателя из Самарской области заподозрили в причастности к краже марок у "Почты России" на 27 млн рублей

УЛЬЯНОВСК. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Индивидуального предпринимателя из Самарской области заподозрили в участии в схеме хищения имущества, принадлежащего акционерному обществу "Почта России", сообщает МВД РФ.

Фото: мвд.рф

По версии следствия, житель Ульяновска разработал криминальную схему хищения государственных знаков почтовой оплаты (почтовых марок) и для ее выполнения привлек двоих сообщников. Неоднократно в ночное время соучастники незаконно проникали в отделения почтовой связи в Железнодорожном районе Ульяновска, откуда похищали почтовые марки. Затем злоумышленники сбывали их индивидуальному предпринимателю из Самарской области, который реализовывал марки представителям крупных предприятий и организаций. Ущерб, причиненный АО "Почта России", превысил 27 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональной полиции совместно с коллегами из территориального Управления ФСБ России задержали троих фигурантов. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Ульяновска для рассмотрения по существу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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