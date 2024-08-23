Самарские таможенники обнаружили крупную партию запрещенных таблеток для похудения

Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области изъяли крупную партию сильнодействующего вещества сибутрамина.
Из Центральной Азии в Россию пытались ввести 91 кг сибутрамина. Его продают в качестве средства для похудения.
Эта поставка была уже второй в рамках одного канала контрабанды. Первую партию задержали в конце 2023 года. Тогда в страну незаконно ввозили 114 кг сибутрамина.
Возбуждено два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ"). Предполагаемого организатора поставки отправили под стражу.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек