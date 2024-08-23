Самарские таможенники обнаружили крупную партию запрещенных таблеток для похудения

Сотрудники Самарской таможни в Оренбургской области изъяли крупную партию сильнодействующего вещества сибутрамина.

Из Центральной Азии в Россию пытались ввести 91 кг сибутрамина. Его продают в качестве средства для похудения.

Эта поставка была уже второй в рамках одного канала контрабанды. Первую партию задержали в конце 2023 года. Тогда в страну незаконно ввозили 114 кг сибутрамина.

Возбуждено два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ"). Предполагаемого организатора поставки отправили под стражу.