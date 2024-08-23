Сотрудницу минстроя Самарской области подозревают в получении взятки

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В Самаре предъявили обвинение руководителю управления предоставления госуслуг в сфере градостроительства регионального минстстроя. Женщину подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области