Сотрудницу минстроя Самарской области подозревают в получении взятки

В Самаре предъявили обвинение руководителю управления предоставления госуслуг в сфере градостроительства регионального минстстроя. Женщину подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По версии следствия, с августа 2023 г. по июнь 2024 г. подозреваемая получила от представителей коммерческих фирм из Тольятти 100 тыс. руб. за ускорение выдачи разрешения на строительство производственного здания в с. Верхняя Подстепновка Волжского района.
По данным регионального СУ СК, подозреваемую отправили под домашний арест.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек