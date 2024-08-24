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Преступления Происшествия

Сотрудник автосервиса из Самарской области решил покататься на разобранной машине клиента

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кошкинском районе Самарской области задержали 38-летнего работавшего неофициально сотрудника автосервиса по подозрению в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции заметили ночью на дороге Кошки — Погрузная Lada Priora без лобового стекла, фар, капота и переднего бампера. Машину решили остановить, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, через 5 км автомобилист наехал на бордюр и все же остановился. Он вел себя неадекватно, никаких документов на машину предоставить не мог и отказался проходить медосвидетельствование, хотя имел признаки опьянения.

Как оказалось, машина принадлежит жителю Димитровграда. Узнав о случившемся, мужчина сильно удивился, ведь ранее оставил свою Lada Priora в автосервисе для покраски и ремонта автомобиля. Также автовладелец уточнил, что не разрешал никому пользоваться своей машиной.

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