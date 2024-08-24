Сотрудник автосервиса из Самарской области решил покататься на разобранной машине клиента

В Кошкинском районе Самарской области задержали 38-летнего работавшего неофициально сотрудника автосервиса по подозрению в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции заметили ночью на дороге Кошки — Погрузная Lada Priora без лобового стекла, фар, капота и переднего бампера. Машину решили остановить, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, через 5 км автомобилист наехал на бордюр и все же остановился. Он вел себя неадекватно, никаких документов на машину предоставить не мог и отказался проходить медосвидетельствование, хотя имел признаки опьянения.
Как оказалось, машина принадлежит жителю Димитровграда. Узнав о случившемся, мужчина сильно удивился, ведь ранее оставил свою Lada Priora в автосервисе для покраски и ремонта автомобиля. Также автовладелец уточнил, что не разрешал никому пользоваться своей машиной.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек