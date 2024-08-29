Самарскую художницу обвинили в госизмене

Жительница Самары Ирина Измайлов стала фигурантом уголовного дела. Ей предъявили обвинения в госизмене, изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгению Рыжкову.

По словам юриста, в 2022 году Ирина была в отпуске в Кишиневе и там познакомилась с компанией, в числе которых были представители украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственникам, проживающим на территории Украины, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества.

"Дальнейшие инструкции по их использованию не давались. Измайлова изготовила взрывчатое вещество в домашних условиях. Однако одумалась и уничтожила его. В августе 2023 года во время обысков у Измайловой изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества", — цитирует РИА Новости адвоката.

Теперь Ирине грозит до 25 лет колонии. Хотя сама она не признает вину в госизмене и хранении взрывчатых веществ. УФСБ по Самарской области уголовное дел не комментирует.

По данным из открытых источников, у Ирины Измайловой была художественная мастерская. В своей группе в соцсети "ВКонтакте" она размещала собственные иллюстрации и портреты. На сайте Добро.рф указано, что женщине 35 лет, она является волонтером.