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Преступления Происшествия

На таможне обнаружены госнаграды времен Советско-финляндской войны на 800 тыс. рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 90 наград времен Советско-финляндской войны (1939–1940 гг.) стоимостью свыше 800 тыс. руб. обнаружили таможенники в четырех посылках, прибывших из Чехии и Эстонии, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Ценности заказал 56-летний житель Орска. Мужчину задержали в одном из местных почтовых отделений.
Всего он заказал 84 предмета фалеристики: финские ордена, медали и знаки отличия, среди них Крест "Лапландия", Рыцарский крест Ордена Льва 1 класса, медаль Шюцкор "За заслуги" 1 степени, медаль береговой обороны Ладоги ("Ладожская медаль") и другие, а также семь серебряных колец, изготовленных более 50 лет назад.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы — подлинные государственные награды Финляндии и Румынии, которые вручались за военные заслуги. Они признаны культурными ценностями.

В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок 5 лет со штрафом до миллиона рублей.

Гид потребителя

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