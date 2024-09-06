Дело о жестоком убийстве Екатерины Карась отправилось в суд

В Самарский областной суд отправили уголовное дело о жестоком убийстве Екатерины Карась, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 3 июля 2023 г. на ул. Водников в Самаре выбросили из машины с перерезанным горлом молодую женщину. Все происходило засветло на глазах у людей. Пострадавшую пытались спасти медики, но не смогли. Правоохранители объявили план "Перехват" по черной Toyota Land Cruiser 200 — машина принадлежала убитой. Вскоре внедорожник нашли во дворе на ул. Самарской. В тот же вечер задержали подозреваемого — уроженца Таджикистана Гиесджонзода Амирхамзу. Он успел покинуть Самарскую область и попался в районе Казани.

По версии следствия, Екатерина Карась пыталась продать Toyota Land Cruiser 200 на сайте объявлений. Амирхамза хотел заполучить авто и перепродать в Казани. Он звонил по объявлениям о продаже дорогих машин и сначала попадал на мужчин. Предлагал поездить за городом, чтоб посмотреть, как "тачка" ведет себя не в "городских условиях". Мужчины подозревали неладное и отказывались. А с Екатериной разговор завязался. Амирхамза и Екатерина Карась вместе ездили в РЭО и даже попали на камеры видеонаблюдения. Но деньги за авто "покупатель" отдавать не планировал, вместо этого перерезал женщине горло и выбросил из машины.

Уголовное дело возбудили по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем"), и п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью"). Вину мужчина не признал.