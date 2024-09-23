Польский производитель упаковки рассчитался с СМЗ по долгам на 4,4 млн евро

АО "Самарский металлургический завод" (СМЗ) отказалось от иска к ООО "КЭН-ПАК", ООО "Кен-Пак Украина", ООО "КЭН-ПАК Завод упаковки", CANPACK S. A. (Кэн-Пак С.А.).
Российские и украинские компании польского производителя алюминиевых банок Canpack задолжали самарскому заводу 4,4 млн евро или 414,5 млн рублей. С соответствующим иском летом 2024 г. СМЗ обратился в Арбитражный суд Москвы.
Вскоре "от истца поступил отказ от иска в связи с добровольным погашением задолженности".
С чем связана образовавшаяся сумма требований неизвестно. Однако в СМИ сообщалось, что польская Canpack являлась одним из клиентов СМЗ.
Напомним, что Самарский металлургический завод (ранее назывался АО "Арконик СМЗ") относительно недавно вышел из-под контроля американской корпорация Arconic. Последняя продала актив ООО "Промышленные инвестиции", мажоритарному владельцу корпорации ВСМПО-АВИСМА, за $230 миллионов.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...