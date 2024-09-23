Польский производитель упаковки рассчитался с СМЗ по долгам на 4,4 млн евро

АО "Самарский металлургический завод" (СМЗ) отказалось от иска к ООО "КЭН-ПАК", ООО "Кен-Пак Украина", ООО "КЭН-ПАК Завод упаковки", CANPACK S. A. (Кэн-Пак С.А.).

Российские и украинские компании польского производителя алюминиевых банок Canpack задолжали самарскому заводу 4,4 млн евро или 414,5 млн рублей. С соответствующим иском летом 2024 г. СМЗ обратился в Арбитражный суд Москвы.

Вскоре "от истца поступил отказ от иска в связи с добровольным погашением задолженности".

С чем связана образовавшаяся сумма требований неизвестно. Однако в СМИ сообщалось, что польская Canpack являлась одним из клиентов СМЗ.

Напомним, что Самарский металлургический завод (ранее назывался АО "Арконик СМЗ") относительно недавно вышел из-под контроля американской корпорация Arconic. Последняя продала актив ООО "Промышленные инвестиции", мажоритарному владельцу корпорации ВСМПО-АВИСМА, за $230 миллионов.