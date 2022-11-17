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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Американцы продали Самарский металлургический завод за $230 млн

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпорация Arconic завершила продажу 100% своих российских активов ООО "Промышленные инвестиции", мажоритарному владельцу корпорации ВСМПО-АВИСМА, за наличные в размере $230 млн.

Напомним, что Самарский металлургический завод продавался несмотря на прогнозируемые расходы в размере до $500 млн.

Сделка закрыта после того, как Arconic получила все необходимые одобрения, в результате чего было получено денежное вознаграждение в размере $230 млн за все российские активы компании.

Денежные средства, хранящиеся в России, были недоступны для распределения материнской компании из-за судебного разбирательства, возбужденного в марте 2020 г. Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации ("ФАС"). Arconic продала компании, на которые были наложены ограничения ФАС, и поэтому считает, что ее участие в судебном процессе ФАС будет разрешено в результате продажи.

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