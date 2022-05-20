Arconic Corporation продает Самарский металлургический завод при возможных потерях в $500 млн

Arconic Corporation хотят продать Самарский металлургический завод, несмотря на прогнозируемые ими расходы в размере до $500 млн. Об этом говорится в релизе компании.

Компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив, учитывая ограничения, наложенные на свою деятельность правительством России, а также в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой России.

"К сожалению, конфликт на Украине сделал нашу деятельность в России несостоятельной. Мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание безопасности и благополучию наших более чем 3000 сотрудников мирового класса и их семей. Мы ценим всю их тяжелую работу в очень трудное время и постараемся обеспечить им успешный переход в будущем", - сообщил главный исполнительный директор Тим Майерс.

Самарский металлургический завод (АО "Арконик СМЗ") - один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. На предприятии трудится около 3000 человек. Арконик СМЗ выпускает широкий ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции, отвечающей российским и международным стандартам. Производственные мощности Арконик СМЗ позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта, внося существенный вклад в экономику и социальные инициативы региона.