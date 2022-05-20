Arconic Corporation продает Самарский металлургический завод при возможных потерях в $500 млн

Arconic Corporation хотят продать Самарский металлургический завод, несмотря на прогнозируемые ими расходы в размере до $500 млн. Об этом говорится в релизе компании.
Компания провела тщательный анализ стратегических альтернатив, учитывая ограничения, наложенные на свою деятельность правительством России, а также в результате продолжающегося судебного спора с Федеральной антимонопольной службой России.
"К сожалению, конфликт на Украине сделал нашу деятельность в России несостоятельной. Мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание безопасности и благополучию наших более чем 3000 сотрудников мирового класса и их семей. Мы ценим всю их тяжелую работу в очень трудное время и постараемся обеспечить им успешный переход в будущем", - сообщил главный исполнительный директор Тим Майерс.
Самарский металлургический завод (АО "Арконик СМЗ") - один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. На предприятии трудится около 3000 человек. Арконик СМЗ выпускает широкий ассортимент прокатной, кузнечной и прессовой продукции, отвечающей российским и международным стандартам. Производственные мощности Арконик СМЗ позволяют создавать уникальные решения для авиационной, космической, упаковочной, строительной отраслей, машиностроения и транспорта, внося существенный вклад в экономику и социальные инициативы региона.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍